All’asta immobile Inps in in via Festaz Aosta

L’INPS, il 26 gennaio 2018, ha stipulato con il Consiglio Nazionale del Notariato una convenzione per l’effettuazione di procedura d’asta attraverso l’utilizzo di un sistema integrato per le aste e gli avvisi notarili, attraverso la piattaforma per la gestione delle Aste Telematiche Notarili (RAN), ed il sito web avvisinotarili.notariato.it .

In particolare, per la Regione Valle d’Aosta è interessato dalla dismissione l’immobile di proprietà situato in Aosta - via Festaz 55 (ex Inpdap). I documenti relativi al lotto posto in asta, il Disciplinare, che regolano le modalità di partecipazione all’asta, il bando con i relativi allegati (planimetrie, certificati catastali e foto) sono disponibili sul sito internet istituzionale: www.inps.it oppure www.notariato.it/ran/enti/inps.

L’avviso di vendita, le planimetrie e ogni ulteriore documentazione inerente i lotti in asta e alla procedura, compresi gli allegati al disciplinare in formato editabile, sono consultabili su www.avvisinotarili.notariato.it (i link diretti sono disponibili alla voce “Elenco lotti”). L’asta che interessa l’immobile valdostano si svolgerà il 29 settembre 2022 (Bando n. 22007), con modalità telematica attraverso la Rete Aste Notarili del Consiglio Nazionale del Notariato.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 17:00 del 28 settembre 2022. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla Direzione Centrale del Patrimonio dell’INPS (dc.patrimonioinvestimenti@inps.it) o, in alternativa, al Consiglio Nazionale Notariato (dismissioni.cnn@notariato.it) Eventuali visite agli immobili verranno effettuate, ove possibile, tenuto conto della necessità di adottare tutte le misure possibili per il contenimento del rischio relativo al Covid, a insindacabile giudizio dell’Ente, esclusivamente previo appuntamento, contattando i referenti per le visite ai recapiti indicati nell’”Elenco lotti”. Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni posti in vendita, formulando la richiesta accedendo necessariamente al portale https://inps.romeogestioni.com/aste/prenota, per la prenotazione della visita dell’immobile, possibile fino a tre giorni prima la data di fine presentazione delle offerte.