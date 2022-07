Aveva ucciso il figlio e si è suicidato in carcere

Paitoni si è suicidato. L'uomo che lo scorso 1° gennaio aveva ucciso il figlio Daniele, di soli 7 anni, nell'abitazione di Morazzone si è tolto la vita nelle scorse ore nel carcere di San Vittore a Milano. Oltre che dell'omicidio del figlio, Paitoni era a processo per il tentato omicidio della moglie.

La notizia è stata confermata dalla Procura della Repubblica di Varese: «Davide Paitoni, accusato di aver ucciso il figlio Daniele di sette anni in Morazzone il 1° gennaio scorso - si legge in una nota - si è suicidato nella sua cella nel carcere di San Vittore. Il 6 luglio gli era stato notificato l’avviso di conclusione indagini in relazione all’omicidio del figlio e domani era fissata la discussione con giudizio abbreviato nel procedimento per tentato omicidio di un collega di lavoro».

Proprio ieri il gip del tribunale di Varese aveva rigettato la richiesta dell'avvocato difensore di Paitoni, Stefano Bruno, di disporre la perizia psichiatrica nei confronti del suo assistito: provvedimento respinto in quanto le modalità dell'uccisione del piccolo Daniele erano tali da escludere, secondo il giudice, l'incapacità di intendere e di volere da parte del padre.(fonte varesenoi.it)