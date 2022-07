Caos voli, pronta azione collettiva per i danneggiati

La tempesta perfetta che sta affliggendo le vacanze degli italiani a causa di voli cancellati o forte ritardo, è dovuta principalmente a tre fattori: i licenziamenti avvenuti durante il covid, nuovi positivi e sciopero del personale. "Diverse le segnalazione provenienti da cittadini valdostani alla nostra associazione - speoga Giampiero Marovino, presidente Codacons VdA - in viaggio sia per lavoro che per le agognate vacanze, che si sono trovati improvvisamente a terra, e rientrati in valle con mezzi di fortuna ed a costi elevati, considerando che anche i prezzi dei noleggi auto sono raddoppiati".

Giampiero Marovino

“La raffica di cancellazioni dei voli registrata nell’ultimo periodo si ripercuoterà anche sui viaggiatori italiani, specie in occasione delle vacanze estive e delle partenze dei cittadini - spiega il Codacons - Una situazione che potrebbe coinvolgere centinaia di migliaia di utenti i quali rischiano non solo di perdere il volo, ma anche di non riuscire a raggiungere le mete di villeggiatura, perdendo quanto già pagato per soggiorni e servizi” dura presa di posizione della Associazione che sottolinea: “L’azione sarà non solo nei confronti delle singole compagnie, ma anche verso gli organi di vigilanza e di controllo, e soprattutto nei confronti dell’Antitrust” e’ in preparazione un modulo che sarà pubblicato sul sito Codacons.it dove chiunque subirà danni da vacanza rovinata a causa della cancellazione del volo potrà agire contro le compagnie aeree”.

In merito ai diritti dei passeggeri Marovino ricorda che la normativa europee prevede indennizzi e rimborsi dai 250 euro per voli con meno di 1500 km ai 600 euro per i voli raggio di percorrenza superiori ai 3500 km.

In caso di ritardi sono previsti rimborsi pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Il diritto dell’assistenza viene riconosciuto in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa.