Valle non ha ha grandi disponibilità acqua

"Ho ricevuto oggi una telefonata del governatore" del Piemonte, Alberto Cirio, "in cui mi anticipava una richiesta di intervento sull'emergenza siccità. Ho condiviso con lui i dati che testimoniano come anche la Valle d'Aosta stia riscontrando gravi criticità dovute alla carenza idrica". Lo scrive in una nota Erik Lavevaz, presidente della Regione Valle d'Aosta.

L'amministrazione regionale sta facendo "tutti gli approfondimenti del caso, ma credo che le nostre effettive possibilità di intervento in questo campo non possano rispondere a un'emergenza ampia come quella che si sta configurando.

Noi per primi vediamo i risultati di queste condizioni eccezionali, con i nevai già sciolti come se fossimo ad agosto e temperature altissime anche fino a 4.000 metri. Ci troveremo tutti a dover fare i contri con una carenza idrica importantissima".