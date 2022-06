Il Lago di Lod deve continuare a vivere, manifestazioni a Chamois

Alcune persone, appartenenti al Comitato Salvalod, e Legambiente nazionale e regionale, hanno fatto ricorso chiedendo l'annullamento della concessione regionale presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma. "Siamo in attesa della sentenza", dicono le associazioni ambientaliste che lanciano l'allarme.

"In questo momento - sottolineano - il Lago corre un pericolo più immediato: il suo livello è in condizioni critiche, le sponde si sono trasformate in metri di fanghiglia e nelle ultime settimane non abbiamo osservato alcun segno di ripresa del suo volume abituale".

Il Comitato e le associazione hanno segnalato la situazione al Corpo Forestale. Cosa ha causato questo abbassamento del livello dell’acqua? Se questa situazione dovesse protrarsi, che ne sarà di libellule, girini e anfibi, fiori e piante acquatiche? Il danno alla flora ed alla fauna, microfauna in particolare, è ineluttabile?

SABATO 18 e DOMENICA 19 giugno il Comitato Salvalod e Legambiente danno appuntamento al lago.

Chamois é raggiungibile a piedi o in funivia; il lago è raggiungibile a piedi o in seggiovia o in bicicletta.

Sono previsti incontri e dibattiti, arte, musica ed esposizioni artistiche, racconti e passeggiate. Un evento particolare è previsto per domenica, tra le ore 12 e le 15. PER VIVERE UN LAGO CHE NON DEVE MORIRE.

Il Comitato per la salvaguardia del lago di Lod e dell’ambiente a Chamois Legambiente Valle d’Aosta