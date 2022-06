MONTAGNA VDA: L'anello Walser (Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

L'anello Walser (Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité)

Anello perfetto per visitare i villaggi Walser dell'alta valle del Lys.

Tanti sono i villaggi e le abitazioni che si possono ammirare durante il percorso che lasciano stupiti dalla bellezza.

Il percorso, dopo una prima parte molto ripida, si tiene alto sullo scosceso versante, con alcuni tratti esposti, sino a raggiungere il fondovalle un po' prima del capoluogo di Gressoney-La-Trinité, il ritorno è sull'altro versante a quota inferiore.

