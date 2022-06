ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA TRINITÉ EST COMPRISE PAR LA VOIE DE L'AMOUR

Notre foi est trinitaire. Nous croyons en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Toutes les trois personnes sont de même nature. Quelle est l'orginalité de cette foi par rapport à la triade platonicienne, au polithéisme des religions païennes et au monisme?

1. LA TRINITÉ N'EST NI POLITEISME, NI TRIADE.

Si la Trinité sainte dépasse notre intelligence, nous préférons balbutier de bonne foi et par amour sur ce grand mystère, que nous taire par paresse de l'esprit ou par peur de nous tromper. qui se trompe existe (si falor sum) selon saint Augustin. Par ailleurs, Dieu seul parle de Dieu et nous transmettons ce qu'il nous a révélés dans un langage pauvre.

Beaucoup de penseurs religieux comme Eraclite, Socrate, Platon, Plotin, avaient des intuitions d'un Dieu qu'ils nommaient Père, Providence, Pasteur. Ces savants que saint Justin appellait "des saints païens", arrivaient même à penser à une forme de triade comme le "Bien, le Démiurge et l'Âme" selon Platon, "l'Un, l'Esprit et la Matière"(Plotin).

Le mystère admirable de la Trinité que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, constitue l'originalité de notre foi. La préface de ce dimanche précise:"Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne mais une seule substance en trois personnes".

Notre foi, notre espérance et notre charité sont fondées sur "le nom du Père et du Fils et du Saint Esprit".

2. DIEU SEUL PARLE DE LUI-MÊME.

Le nom de Dieu qui dépasse ce que nous pouvons penser de lui, est l'Être. Il dit à Moise:"Je suis celui qui est" (ego sum qui sum). "Je suis m'a envoyé vers vous ( Qui est missit me ad vobis).

L'Évangéliste Jean dira que "personne n'a vu le Père, seul le Fils qui est dans son sein, nous l'a fait connaître" (Jn1,18). Jésus dit à Nicodème la raison de son incarnation: "Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle" (Jn3,16). Saint Paul écrit à la communauté de Colosse qu'en Jésus Christ, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance (Col2,3). Le Christ est l'Image du Dieu invisible, le Premier-Né de toute créature" (Col1,15).

La très sainte Trinité est une source intarrissable et inépuisable de l'amour miséricordieux de Dieu. En outre, l'amour implique trois protagonistes qui sont l'Aimant, l'Aimé et l'élément invisible unifiant, le "tertium quid" ou le "vinculum caritatis". Dans cette perspective, le Père aime éternellement le Fils par la puissance du Sainte Esprit. Lors du Baptême du Seigneur, la Parole du Père sort de son silence et dit:"Celui ci est mon Fils bien aimé, à qui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le". Dans cette théophanie, l'Esprit descend sous forme de colombe et se pose sur lui. C'est le même Esprit qui est la force de la mission, car selon les paroles de l'Évangile, il est le Défenseur, le Consolateur et continue l'oeuvre de Jésus en inspirant les apôtres et leur successeurs, jusqu'à la fin des temps.

3. LA TRINITÉ ET L'AGIR HUMAIN.

Ce mystère admirable nous interroge et nous interpelle. Comment édifier une existence personnelle digne, consistante, ouverte à l'infini, si l'origine de l'homme n'est que le hasard et la nécessité d'après le physicien Jacque Monod? Est-il possible de bâtir un monde fraternel quand l'image trinitaire en nous est mise en discussion ou remplacée par des gênes égoistes selon Richard Dawkins? Comment défendre l'écologie quand l'homme ne regarde plus le ciel pour contempler le ciel étoilé et chanter:" À voir le ciel que tu as créé, les étoiles que tu fixa, qu'est ce que le mortel pour que tu en prennes souci (Ps.8)?

Comment réaliser le rêve d'un monde uni, globalisé quand l'homme est devenu la mesure de toute chose et que le principe d'unité, l'Esprit Créateur est écarté dans les entreprises humaines?

Selon saint Augustin, l'image de Dieu en l'homme (imago Dei in nobis) signifie l'image de la Trinité. La triade des facultés humaines comme la mémoire (mens), l'intelligence (notitia) et la volonté (amor), correspondent respectivement mais d'une manière imparfaite, au Père, au Fils et au Saint Esprit.

Cette solennité fonde notre dimension verticale en tant que nous portons en nous l'image de la Trinité et oriente notre existence horizontale. Nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes déjà, enfant du même Père, frères de Jésus Christ et vivifiés par le Saint Esprit. Nous existons et nous nous mouvons "au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit".

La fête de la Trinité nous aide à soigner donc nos relations d'amitié, à élargir cette relation à tous les aspects. Le propre de l'amour est la dilatation, l'ouverture sans limite aux autres. Rien ne bloque l'amour trinitaire en nous. Par cet amour propulsif sans être impulsif, nous agissons sous l'aspect universel et éternel. En vivant l'amour trinitaire, la nature qui est le signe de la présence de Dieu Trinité est respecté, tout homme est honoré tel qu'il est, et Dieu est adoré, loué et glorifié. En cas contraire, quand l'homme se ferme sur lui-même, il devient l'ennemi de Dieu et de sa création.

4. PRIÈRE À LA TRINITÉ

"Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi mon coeur a dit: Cherche sa face. C'est ta face Seigneur que je cherche, ne me cache point ta face" (Ps26).

Trinité sainte, Amour du Père, du Fils et du Saint Esprit. Laisse-moi te louer, te chanter et te glorifier.

Trinité Sainte beauté souverains resplendissante sur nous, bonté qui tout embrasse, que l'univers rempli de ta gloire jubile d'allégresse.

Donne-nous la grace de te chanter dans une symphonie mélodieuse, car tu as fait avec sagesse. Que l'univers entier soit en fête. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siecles des siecles, amen.



Heureuse fête de la sainte Trinité.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera