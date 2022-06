Accordo tra azienda Usl e sindacati del comparto per stanziamento fondi contrattuali

Procede positivamente la contrattazione fra Azienda USL ed Organizzazioni Sindacali del Comparto: è stato, infatti, definito un accordo tra l’Azienda USL e le OO.SS. per lo stanziamento di 250.000 euro di fondi previsti contrattualmente nel 2021 per la produttività, riservati a progetti-obiettivo strategici, rivolto al personale del Comparto che non può beneficiare di altri strumenti incentivanti, come la libera professione in favore dell’azienda (LPA) e le indennità di attrattività.

Inoltre, è in fase di definizione l’accordo sulle progressioni orizzontali, fermo dal 2018. Infine, è stato sottoscritto un accordo per l’erogazione dei fondi residui dell’anno 2020, pari a circa 1Mln200mila euro, la cui liquidazione è prevista entro il mese di agosto 2022. La Direzione strategica dell’Azienda Usl esprime particolare soddisfazione per l’esito della contrattazione e la definizione degli accordi a beneficio del personale dipendente.

“È un ulteriore tassello fra le molte iniziative che l’Azienda sta attivando con le OO.SS. – dichiara il Direttore generale dell’Azienda Usl, dott. Massimo Uberti – al fine di dare un riconoscimento per l’impegno profuso, un ulteriore impulso all’azione aziendale e ad incrementare il livello dei servizi al cittadino. Su questo tema vi è piena sintonia con le organizzazioni che rappresentano i lavoratori, che ringrazio.”