Cogne Acciai Speciale, imminente incontro tra Regione nuova proprietà

Sull'acquisizione del 70% del capitale sociale della Cogne Acciai Speciale di Aosta da parte del gruppo taiwanese Walsin Lihwa Corporation, "sarà organizzato a breve un incontro tra la Regione e l'attuale proprietà insieme alla società che ha annunciato l'acquisizione. Abbiamo inoltre in programma per domani un incontro con le organizzazioni sindacali, per condividere le informazioni di cui saremo in possesso".

Ad annunciarlo in apertura dei lavori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, convocato per oggi e domani, è il presidente della Regione Erik Lavevaz. Il presidente precisa di aver appreso la notizia dalla proprietà "nello stesso giorno in cui l'iniziativa è stata resa pubblica".

E aggiunge: "Seguiamo il dossier con la massima attenzione, pur nel rispetto delle prerogative di un ente privato come la Cogne Acciai Speciali e delle relazioni tra l'azienda e i sindacati: l'obiettivo comune è quello di tutelare l'occupazione e la produzione valdostana, con un'attenzione costante verso le condizioni del lavoro e dello sviluppo del nostro territorio".