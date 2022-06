Giunge in Valle il tour della campagna nazionale “VISTA IN SALUTE”

Mercoledi 8 giugno alle ore 11, in piazza Chanoux ad Aosta, prenderà il via con una conferenza stampa di presentazione la tappa in Valle d’Aosta della “Campagna di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Italia onlus”, con il patrocinio del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Regione autonoma Valle d’Aosta e del Comune di Aosta.

La campagna di prevenzione si svolgerà ad Aosta, piazza Chanoux 8, 9, 10 giugno dalle ore dalle ore 10 alle ore 18, presso una struttura mobile di circa 100 mq appositamente attrezzata con dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia.

Per le persone over 40 sarà possibile effettuare gratuitamente esami oculistici della retina e del nervo ottico per l’individuazione precoce di malattie oculari.

È previsto un bel percorso all’interno di una struttura mobile di circa 100 mq: un intero tir appositamente attrezzato con dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia. Gli esami oculistici previsti sono finalizzati all’individuazione precoce delle principali malattie della retina e del nervo ottico.L’intero percorso ha una durata complessiva di 15 minuti.

Per usufruire delle visite, disponibili fino a esaurimento posti, le persone interessate dovranno ritirare il numero di prenotazione direttamente in loco, presso l’unità mobile e attendere il proprio turno.

I numeri per l’accesso alle visite saranno distribuiti alle 10.00 per la mattina e alle 15.00 per il pomeriggio e termineranno entro le ore 18.00.

Poi si passa agli esami diagnostici veri e propri (da non intendersi come sostitutivi di una visita oculistica completa), mirati principalmente alla ricerca del glaucoma, della retinopatia diabetica e delle maculopatie.