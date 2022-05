Poste Italiane potenzia rete valdostana consulenti finanziari i

I consulenti finanziari impiegati nei 71 Uffici Postali della Valle d’Aosta non svolgono solo attività di servizi finanziari e assicurativi ma mettono il proprio know how a disposizione del cliente in un rapporto di continua fiducia e trasparenza. Il ruolo del consulente è supportare il cliente a partire dalle sue esigenze, analizzare il suo portafoglio e pianificare insieme investimenti e prodotti per il suo futuro. Ad esempio, si confermano tra le forme di risparmio più amate in Valle d’ Aosta, libretti postali e buoni fruttiferi, infatti il 75% dei valligiani li sceglie quale soluzione di deposito e investimento; in tutta la Valle infatti 2 cittadini su 3 ha un Libretto di Risparmio per un totale di oltre 55 mila Libretti attivi. I Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti nella Regione sono invece oltre 134 mila.

Il consulente finanziario è più di un family banker, merita la fiducia dei propri clienti grazie alla motivazione, all’entusiasmo e alle capacità relazionali, ma soprattutto, grazie ad una formazione specifica e continua che caratterizza il percorso di crescita dei consulenti e permette loro di offrire soluzioni sempre più ricche e studiate ad hoc per i cittadini.

“Mettere a frutto i miei studi è una grande soddisfazione, mi permette di lavorare con eticità e ha migliorato la comprensione degli argomenti che tratto giornalmente” – A parlare è Giusy Curcio, consulente dell’Ufficio Postale di Aosta Ribitel – “ è interessante osservare la clientela perché ho la possibilità di aiutare persone con preparazione finanziaria disomogenea e questo arricchisce la mia esperienza sia professionale che personale: vedere un cliente soddisfatto è infatti davvero una grande gioia, oltre che un mio obiettivo ”.

Il gruppo guidato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, in linea con quanto previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, entro il 2024 potrà contare su una rete di 10mila professionisti della consulenza finanziaria. Poste Italiane continua ad investire sulle sue persone, con una particolare attenzione ai giovani: l’età media dei consulenti finanziari si abbasserà da 41,7 a 40 anni. L’Azienda, inoltre, stima che nei prossimi due anni il 60% dei consulenti finanziari sia laureato, una crescita che trova conferma già negli ultimi cinque anni in cui la percentuale di figure laureate in questo settore è passata dal 26% nel 2017 al 52% nel 2021.

Lavorare in Poste Italiane rappresenta un plus per un giovane laureato che si appresta ad entrare nel mercato del lavoro per vari motivi: etica e valori aziendali, capillarità della rete, presenza nel tessuto socio-economico del Paese. È possibile entrare in contatto con un ambiente così dinamico e sfidante, l’Azienda è alla ricerca di consulenti finanziari da assumere su tutto il territorio nazionale. Per informazioni sul processo di selezione e inviare la tua candidatura è possibile consultare il sito https://www.posteitaliane.it/<wbr></wbr>it/carriere.html.

Il costante investimento di Poste Italiane per la crescita professionale dei dipendenti ha permesso all’Azienda la conferma del premio “Top Employer Italia” per il terzo anno consecutivo. Un riconoscimento che sottolinea la leadership di Poste Italiane nelle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane. Il gruppo ha infatti continuato ad investire, creando nuova occupazione qualificata e giovanile, anche in una fase resa molto difficile dall’emergenza pandemica e dai suoi pesanti riflessi sullo sviluppo economico e sul mercato del lavoro