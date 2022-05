In scena a Morgex "Prove Generali - Il teatro va in montagna"

Domenica 15 maggio, alle ore 18:30, presso l’Auditorium di Morgex, torna "Prove Generali - Il teatro va in montagna", la rassegna di nuova drammaturgia organizzata dalla compagnia teatrale Palinodie.

Il primo titolo, scelto dalla direzione artistica, è Sarajevo, Mon Amour della compagnia veneta Farmacia Zooè, con Carola Minincleri Colussi e Gianmarco Busetto.

Lo spettacolo è una storia di resistenza che nasce da un viaggio compiuto da Gianmarco Busetto e Carola Minincleri Colussi nel 2018, una ricerca sui 1.425 giorni d'assedio vissuti dalla città di Sarajevo tra il 1992 e il 1996 durante la Guerra dei Balcani.

In scena una storia d’amore tragica, quella di Admira Ismic e Boško Brkic, conosciuti come "Giulietta e Romeo dei Balcani", fidanzati di etnie e origini differenti, morti abbracciati sul ponte di Vrbanja, mentre cercavano di fuggire insieme da Sarajevo, per poter continuare ad amarsi e a vivere la loro vita.

La posizione di Palinodie contro la guerra si riconferma con la scelta di uno spettacolo schierato che obbliga a profonde riflessioni sul momento che stiamo attraversando. Già a marzo la compagnia aveva organizzato una raccolta fondi in occasione dell’evento di festeggiamento dei 10 anni che aveva permesso di devolvere 1.160,00 € all’associazione Artist at Risk a sostegno di artiste e artisti ucraini e russi dissidenti.

"Prove Generali", giunta nel 2022 alla sua quinta edizione, è uno spazio per il teatro indipendente di essere visto e spesso programma artiste e artisti che per la prima volta si esibiscono in Valle d’Aosta. Il focus come sempre rimane quello della nuova drammaturgia e in particolare testi che interroghino il presente con un forte punto di vista femminile.

A causa delle difficoltà date dalla situazione sanitaria e non ancora arginate del tutto, la rassegna riparte solo ora, nel mese di maggio, con una prospettiva che guarda lontano: il desiderio infatti è quello di programmare spettacoli sino a dicembre, con una speciale vetrina estiva che permetta di valorizzare al contempo cultura e paesaggio.

L'edizione 2022 della rassegna vede il sostegno della Fondazione CRT (Bando Not&Sipari), la partnership tecnica del Comune di Morgex e il supporto di donazioni private. Palinodie è una compagnia teatrale professionale la cui attività annuale è sostenuta dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.

L’Auditorium comunale di Morgex è raggiungibile da Aosta e da Courmayeur con i mezzi di trasporto pubblico. Dalla fermata Morgex S.S.26 è necessario percorrere 5 minuti a piedi in direzione Via del Convento, dove ha sede l’Istituzione scolastica. Il teatro è accessibile al pubblico con disabilità motoria, si fa richiesta di segnalare eventuali necessità in sede di prenotazione.

La grafica della nuova edizione è di Valentina Nota.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Il biglietto ha un costo di 12 €, è prevista la riduzione a 8 € per il pubblico under26. I biglietti si possono acquistare in loco, in contanti o tramite pos. Per una migliore gestione dell’evento, è richiesta prenotazione tramite email: info@palinodie.it, telefono 340 760 9368 (anche whatsapp) o attraverso il form sul sito https://www.provegenerali.it

Per l’accesso a teatro non è più necessario essere in possesso di Green Pass, né base né rafforzato, resta invece obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.