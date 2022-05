La facciata del Consiglio si illumina di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia

Il Presidente del Consiglio, nelle sue comunicazioni all'Aula, ha ricordato che in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia da questa sera la facciata sud di Palazzo regionale, in corrispondenza del Consiglio, sarà illuminata di viola. Per il Presidente si tratta di un atto simbolico che si affianca a quanto già fatto dall'Assemblea con l'approvazione della legge per il riconoscimento, la diagnosi e la cura di questa patologia.

Il Presidente ha anche ricordato che oggi, nell'ambito del "Memorial Day", sarà commemorato il 30° anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio. Le iniziative, organizzate dal Sindacato autonomo di Polizia con il patrocinio del Consiglio, prevedono il ricordo delle vittime del dovere, del terrorismo, della mafia e di ogni forma di criminalità e l'accensione della fiaccola della legalità e della memoria che un gruppo di ciclisti delle forze dell'ordine trasporterà fino alla Cascina Caccia di San Sebastiano da Po’, bene confiscato alla mafia e restituito alla collettività.