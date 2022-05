Maternità autonomi: al via l’estensione di ulteriori 3 mesi

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale Patronato 50&PiùEnasco

PIAZZA ARCO D'AUGUSTO, 10 - 11100 - AO

Lun. Mar. Gio. 08.30/12.30 14.00/17.30Mer. Ven. 08.30/12.30 Email: enasco.ao@enasco.itTelefono: 016545981Responsabile: BORTOLOTTI RICCARDO PAOLO