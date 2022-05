Il 1° Giro d’Italia di Plogging ha fatto tappa in VdA

Un'ottantina di persone hanno partecipato alla tappa valdostana del primo giro d'Italia di raccolta rifiuti mente si passeggia o si corre (plogging).

Ai membri di Valle Virtuosa e di Legambiente si sono aggiunti i rappresentanti di associazioni e comitati che costituiscono una rete di collaborazione ormai consolidata sul territorio (Comitato Discarica Sicura di Pompiod, Comitato La Valle non è una Discarica, ISDE - Medici per l'Ambiente, FIDAS Valle d'Aosta) e tanti cittadini che non appartengono alle associazioni e ai comitati citati che ma che hanno voluto dare il loro contributo grazie all'invito pubblicato sui social e sui media.

Il 1° Giro d’Italia di Plogging è una manifestazione che nasce dal basso grazie all’interessamento di alcuni cittadini appassionati di plogging (raccogliere i rifiuti che si incontrano praticando jogging) per sensibilizzare in modo efficacie e diffuso gli italiani a pendersi cura dell’ambiente, risolvendo i problemi creati dalla dispersione dei rifiuti nell’ambiente.

"L’idea geniale degli organizzatori - si legge in una nota - è stata quella di coinvolgere, con l’ausilio dei social, delle associazioni ambientaliste e sportive distribuite su tutto il territorio italiano, per realizzare, in analogia al giro ciclistico, 50 eventi che, con cadenza settimanale, toccheranno tutte le regioni".

Il format da dare agli eventi di tappa non è stato stabilito a priori per lasciare spazio alla creatività delle associazioni locali; l’unica limitazione ovvia è stata quella di lasciare, a manifestazione conclusa, un ambiente più sano e pulito di quello che si è trovato all’inizio.

Alcuni gruppi hanno voluto dare al proprio evento un’impronta agonistica premiando i partecipanti che in un dato tempo avessero raccolto la maggiore quantità di rifiuti. Altri hanno puntato su attività ludiche.

Legambiente VdA e Valle Virtuosa hanno scelto di dare valore didattico all’evento terminando la giornata con la differenziazione dei rifiuti raccolti.

"La nostra tappa - precisano gli organizzatori - ha interessato la sponda sinistra della Dora, dalla Grand Place di Pollein alla rotonda che conduce alla discarica: la passeggiata, aperta a tutti, ha visto la partecipazione di volontari di tutte le età, che sfidando la pioggerella che cadeva a tratti, si sono dati alacremente da fare per rimuovere tutti rifiuti che incontravano lungo il percorso".

Per gestire in modo efficiente la grande quantità dei rifiuti raccolti è stato provvidenziale l’intervento di Ernesto, che con il suo pick-up ha fatto la spola tutto il pomeriggio per trasportare i rifiuti che concentravamo lungo la strada verso la discarica.

La manifestazione si è conclusa con la differenziazione dei rifiuti raccolti davanti all’ingresso del centro di trattamento di Brissogne dove il gestore Enval, dietro nostra richiesta, aveva predisposto quattro cassonetti dei diversi flussi di raccolta (multimateriale, carta, vetro e indifferenziato).

La raccolta è stata così abbondante ed eterogenea (oltre agli imballaggi sono stati raccolti ingombranti, inerti, raee, legno, pneumatici, metalli, etc.) che i cassonetti messi a disposizione da Enval sono stati sufficienti ad accogliere solo una piccola parte dei rifiuti raccolti; il resto siamo stati costretti a lasciarlo all’interno dei sacchi di raccolta a fianco dei raccoglitori.

"Alla fine, i sentimenti predominanti tra i partecipanti - assicurano i partecipanti - erano soddisfazione ed orgoglio per il gran lavoro fatto, preoccupazione per il perdurare di comportamenti incivili da parte di alcuni adulti ma anche speranza per il futuro vista la partecipazione attenta, precisa e determinata di tanti bambini e giovani al “gioco” del plogging".