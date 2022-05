Inaugurato oggi in Piazza Chanoux Aosta il nuovo allestimento della storica sede di Intesa Sanpaolo

Dalla luminosa area self, al lungo tavolo in legno per il coworking, alle aree salotto per la consulenza, in modo da garantire un senso immediato di orientamento e la giusta riservatezza per gli incontri con il gestore.

Allo stesso tempo, anche l’attività lavorativa delle persone Intesa Sanpaolo beneficia di maggiore funzionalità ed efficacia, con spazi più adeguati, strumenti e dotazioni tecnologiche innovative.

All’evento di inaugurazione erano presenti il Sindaco della Città e l’Assessore alle Finanze della Regione, presidenti di Finaosta, di Confindustria, de La Chambre e di Banca d’Italia, oltre a Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.

La Banca è operativa in Valle d’Aosta con 17 filiali e distaccamenti per clientela retail, exclusive, private, imprese, agribusiness e per il terzo settore.