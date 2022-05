Circolare del Vescovo di Aosta sull'uso delle mascherine dal primo maggio

Con riferimento alla circolare del 25 marzo relativa alle indicazioni da osservare nelle nostre attività di culto e pastorale dopo la fine dello stato di emergenza, preciso quanto oggi comunicato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana dopo la nuova ordinanza del Ministro della Salute (28 aprile 2022) sull’utilizzo delle mascherine al chiuso a partire dal 1° maggio.

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana scrive: «L’andamento dei contagi risulta costante da qualche settimana e tale dato porta a confermare le indicazioni della Presidenza contenute nella comunicazione dello scorso 25 marzo facendo tuttavia presente che l’uso delle mascherine resta, a rigore, raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi, mentre resta obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali».

Mentre invoco su tutti la benedizione del Signore, raccomando la massima prudenza e chiedo a tutte le comunità di continuare a pregare incessantemente per la pace.

+ Franco Lovignana Vescovo di Aosta