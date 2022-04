ÉVANGILE DE DIMANCHE: VOIR POUR CROIRE OU CROIRE POUR VOIR?

Jésus dit à Thomas: "Heureux ceux qui croient sans avoir vu". Saint Augustin dit que c'est la foi qui illumine la raison et la perfectionne quand il écrit qu'il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire. L'Évangile de ce second dimanche de Pâque est riche de thèmes fondamentaux, mais nous en retenons trois pairs de dons à savoir: la paix et la joie, l'Esprit Saint et la mission, la conversion et la profession de foi.

1. LA PAIX ET LA JOIE

La joie pour un chrétien est l'effet de la paix du Christ ressuscité. Jésus vient au moment où ses disciples sont dans la grande incertitude du lendemain. Ils avaient peur de subir le sort de leur Maître. Il apparaît dans cette situation d'angoisse et leur dit: "Paix à vous". En voyant Jésus, ils éprouvent une grande joie. Dans quelle modalité Jésus rejoint-il les siens? D'abord, il entre quand les portes sont fermées. Son corps n'est plus limité dans le temps et dans l'espace.

Le Christ ressuscité est transfiguré, alors qu'il était défiguré sur la croix. Il est désormais situé au seuil du temps et de l'éternité, ce qui donne le sens de ses multiples apparitions pendant quanrente jours. Ensuite, il vient le soir, le premier jour de la semaine, ce qui fait allusion à la nouvelle création. En effet, la création comme ordre de ce qui est sans forme, advient pendant la nuit quand les ténèbres couvrent la terre.

Les disciples vivent dans le chaos intérieur et le premier don qu'ils reçoivent est la paix, "cette tranquillité de l'ordre établi par Dieu". Sans la présence de Dieu dans le monde, tout retourne au désordre primordial. Sans Dieu, l'homme navigue dans la mer obscure sans horizon. La mort de Jésus sur la croix avait vidé toute forme d'espérance dans la vie des disciples et ils vivaient à ce moment là l'enfer existentiel. Jérusalem était devenue pour les disciples, "une cité dolente, une cité d'un peuple perdu, enveloppée par l'air éternellement obscure et sans étoiles"(Dante, La divine comédie, Enfer III,1-9). Avec la présence de Jésus dans sa communauté, ils retrouvent la paix et la joie. Dans nos souffrances, Jésus est toujours avec nous.

2. L'ESPRIT SAINT ET LA MISSION

Après le don de la paix et de la joie, le Christ leur donne l'Esprit Saint. Il souffle sur eux son Esprit. Le verbe grec "enephusésen" signifie répandre sur eux son Esprit sans mesure. Les disciples sont "effusés", en vue de diffuser par la force de l'Esprit Saint l'Évangile. Avec son souffle, Jésus rend ses disciples des créatures nouvelles comme au moment de la création d'Adam.

Contrairement à la situation de panique quand ils étaient enfermés, le don de l'Esprit Saint ouvre les portes du coeur et leur donner la liberté de témoigner en plein air la vérité de celui qui les a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Ce don de l'Esprit Saint brise aussi les rancoeurs cachés dans les coeurs, pour s'ouvrir au pardon.

La mission commence déjà dans le petit cercle du Seigneur où les signes de division commençaient à se manifester. Le premier bénéficiaire de cette mission est donc Thomas qui n'adhérait plus à la prière de la communauté.

3. LA CONVERSION ET PROFESSION DE FOI.

Thomas représente tous ceux qui progressent lentement dans la foi. Nous pouvons classer les disciples du Christ en quattre catégories: les sentimentaux affectueux représentés par Marie Madeleine, les intuitifs comme le disciple bien aimé qui "voit et qui croit", ceux qui vont lentement sur le chemin de la foi comme Pierre, et les sceptiques qui refusent de croire sans voir.

C'est le cas de Thomas et de Nathanaël.

Thomas n'est pas athée, encore moins un agnostique. Il aime tellement Jésus, qu'il refuse de croire aux opinions sans fondements des condisciples qui lui disent qu'ils ont vu le Seigneur. Il leur dit:"Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas".

Thomas est un homme spontanné, sans hypocrisie. C'est Thomas qui provoque Jésus en lui posant la question: "Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin"?(Jn14,5).

Il y a un rapport d'opposition polaire entre les verbes voir et croire. On peut voir sans croire, on peut croire sans voir, on peut voir et croire. Jésus nous recommande de croire sans voir. La mission n'est pas la démonstration, mais le témoignage que Jésus est Vivant. Le chrétien est celui qui croit sans avoir vu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint qui traverse la tradition, le magistère, le témoignage fidèles courageux jusqu'au martyr, la vie des saints, le miracle eucharistique et des autres sacrements. La science vient à notre secours sans être essentielle pour croire.

Il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.

4. PRIÈRE: MISERICORDIA DOMINI, IN AETERNUM CANTABO.

Guéris-nous de l'incrédulité oh Jésus ressuscité pour t'adorer comme Thomas: Mon Seigneur et mon Dieu. Dans ce monde enténébré par les forces obscures qui détruisent l'humanité et la création, viens nous donner ta paix et rends-nous des serviteurs de la joie et du pardon. Et sa fin nous chanterons:"Misericordia domini in aeternum cantabo".



Heureux dimanche de la miséricorde de Dieu frères et soeurs.

Paix et joie dans ton coeur et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera