Auto finisce nel torrente Marmore lungo la strada della Valtournenche

E’ ancora sotto osservazione all’ospedale di Aosta la donna che nel pomeriggio era alla guida dell’auto finita nel letto del torrente Barmasse dopo un volo di diversi metri.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano con il gruppo taglio dei vigili del fuoco. La precarietà del posto ha costretto i soccorritori ad un delicato lavoro per estrarre la donna dalle lamiere contorte dell’auto.

Era alla guida della sua Fiat Panda grigia quando ne ha perso il controllo e, all'altezza di un ponte, è finita nel torrente Marmore, in località Barmasse di Valtournenche, nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco volontari di Valtournenche. La donna è stata portata in elicottereo all'ospedale Umberto Parini di Aosta. Le cause dell'accaduto sono al vaglio dei Carabinieri.