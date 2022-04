Fondimpresa Valle d'Aosta: seminario gratuito in presenza venerdì 22 aprile

Fondimpresa Valle d'Aosta organizza un seminario gratuito in presenza "Finanzia la formazione: come gestire un piano formativo Fondimpresa" che si terrà Venerdì 22 aprile 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12.30 presso la sede sita in Avenue du Conseil des Commis, 24 c/o Confindustria Valle d’Aosta.

Durante l'incontro verranno affrontate tutte le fasi di gestione del Piano formativo tramite l'utilizzo della piattaforma FPF di Fondimpresa:

come attivare e presentare un Piano formativo di Fondimpresa

come compilare il Monitoraggio di controllo e procedurale

come rendicontare i costi del Piano formativo

esempio pratico di presentazione attraverso la piattaforma FPF

L'incontro è rivolto alle Aziende Aderenti a Fondimpresa, agli Enti Formativi ed ai Consulenti.

Periodicamente l’articolazione territoriale della Valle organizza tali incontri al fine di mantenere aggiornate tutte le aziende associate sul funzionamento del Fondo.

Vicine alle imprese del territorio, le operatrici Henry Margherita e Cerise Julie, si impegnano a far comprendere alle aziende le opportunità di Fondimpresa e come utilizzare al meglio i fondi di cui dispongono per la formazione e la crescita professionale dei propri dipendenti.