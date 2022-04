Gruppo Rinascimento Valle d'Aosta: accolta la proposta sul tema delle comunità energetiche

Un altro buon risultato per il Consiglio Comunale di Aosta su proposta del gruppo Rinascimento Valle d'Aosta.

Con un emendamento proposto dall'assessore Cometto viene accolta la proposta del gruppo di Rinascimento e presentata dalla consigliera Roberta Carla Balbis sul tema delle comunità energetiche e sul loro valore economico, sociale e ambientale.

Si tratta di facilitare l’autoconsumo di energia da parte di coalizioni di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un soggetto giuridico, collaborino con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno più impianti energetici locali.

L'impegno che la Giunta comunale ha accettato di assumersi è quello di promuovere sul territorio la creazione di comunità energetiche con la conseguente realizzazione di sistemi di autoconsumo collettivo e la disponibilità a dare tutto il supporto informativo necessario ai cittadini interessati.

La normativa in merito è in evoluzione: probabilmente entro la fine dell’estate ci saranno riferimenti certi e su questi sarà possibile anche per l’Amministrazione comunale realizzare la sua prima comunità energetica.

Il Consiglio comunale all’unanimità ha sottoscritto la mozione riconoscendone l’importanza e i benefici a livello di comunità e Rinascimento non può che manifestare la massima soddisfazione per questo positivo risultato.