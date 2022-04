Giancarlo Giachino (Confindustria) eletto Presidente Fondimpresa Valle d’Aosta

“Da sempre considero l’apporto di Fondimpresa quale elemento imprescindibile per la crescita della formazione in azienda che offre importanti opportunità di sviluppo per la competitività delle imprese". Giancarlo Giachino, predisente di Confindustria VdA, commneta la nomina a presidente di Fondoimpresa VdA.

"Spero - ha aggiunto - di sviluppare gli ambiziosi obiettivi raggiunti da chi ci ha preceduto e ringrazio per la fiducia accordatami e spero di contribuire a rendere Fondimpresa Valle d’Aosta sempre più un punto di riferimento nell’ambito della formazione finanziata".

Fondimpresa nasce con l’Accordo Interconfederale sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 18 gennaio 2002 che definisce le finalità e le modalità di accesso alle risorse da parte delle aziende aderenti. La piena operatività del Fondo ha inizio nel febbraio del 2004.

Cosa è Fondimpresa è un Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, istituito ai sensi dell’articolo 118 della l.n.388/2000 e riconosciuto, con decreto del 28 /11/2002, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che su di esso esercita la vigilanza ed il monitoraggio tramite l’Anpal. Fondimpresa è un’associazione senza scopo di lucro, costituita da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil al fine di promuovere la formazione professionale continua, per il perseguimento della competitività delle imprese e dell’occupabilità dei lavoratori.

Cosa fa Fondimpresa opera in favore di tutte le aziende che ad essa decidano di versare il contributo dello 0,30% dovuto ai sensi dell’articolo 25 comma 4 della l. N 845 /1978. Finanzia in tutto od in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali e promuove lo sviluppo della formazione continua in Italia.

Fondimpresa Valle d’Aosta

ha rinnovato le cariche degli Organi Statutari per il prossimo triennio Giovedì 31 marzo 2022, presso la sede di Fondimpresa Valle d’Aosta, sita in Avenue du Conseil des Commis 24, sono stati designati i nuovi membri dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e l’organo di controllo per il triennio 2022 – 2024.

Dell'Assemblea fanno parte: per Confindustria Valle d’Aosta Giancarlo Giachino, Giulia Conti, Marco Lorenzetti e Rossella Noussan; per la CISL Valle d’Aosta Fausto Renna; per la CGIL Valle d’Aosta Roberto Billotti, per il SAVT Claudio Albertinelli e per la UIL Valle d’Aosta Gabriele Noto.

L’Assemblea ha nominato al proprio interno il Presidente dell’Articolazione Territoriale Giancarlo Giachino, su designazione di Confindustria Valle d’Aosta, e il Vice Presidente Gabriele Noto, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Del Consiglio di Amministrazione sono stati designati da parte confindustriale Maria Giorgia De Fabritiis, Dario Marconato e Antonella Grange. Per la CISL Valle d’Aosta Jean Dondeynaz; per la CGIL Valle d’Aosta Vilma Gaillard, per il SAVT Alessandro Pavoni e per la UIL Valle d’Aosta Ramira Bizzotto.

L’assemblea riconferma per il triennio 2022-2024 la dott.ssa Federica Paesani in qualità di Sindaco unico.