Demain mardi 29 mars saint Second

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 29 marzo

Roma - Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto

Mercoledì 30 marzo

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto.



Le Messager Valdotain ricorda saint Second

La Chiesa celebra Beata Agnese di Chatillon Monaca

Agnese visse nel monastero cistercense di Beaupré attorno al 1600. La sua vita è tutta ispirata alla Gloria di Dio e ad un ideale di alta perfezione.Si distinse particolarmente per l’amore all’Eucaristia e la meditazione della Passione di Gesù. Fu vista sovente rapita in estasi, specie dopo la comunione. E’ ricordata al 29 marzo presso l’Ordine Benedettino e al 28 marzo presso i Cistercensi. Dopo la sua morte si ottennero molti prodigi per sua intercessione.

Il sole sorge alle ore 7,13 e tramonta alle ore 19,46