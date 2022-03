La Cogne investe 4,2 milioni di euro per la salvaguardia delle risorse idriche

E’ un progetto ambizioso quello che la Cogne Acciai Speciali ha inserito nel piano investimenti 2022/2024 per il settore Ambiente e Sicurezza: 4,2 milioni di euro destinati ad un nuovo impianto di trattamento acque e ricircolo, sul treno di laminazione. Un impianto che permetterà un recupero del 95% delle acque utilizzate e conseguentemente una pari riduzione dello sfruttamento della risorsa idrica destinata al “treno”.

Il nuovo impianto di trattamento acque per barre e vergella è stato commissionato da Cogne Acciai Speciali al gruppo SMS e permetterà all’azienda di affrontare nuove sfide ambientali.

Finalizzato ad un processo di produzione più green, l'impianto di trattamento delle acque sarà dotato delle ultime tecnologie messe a punto da SMS in particolare per quanto riguarda la filtrazione e il raffreddamento dell'acqua. L'acqua dei laminatoi sarà separata dalle altre acque reflue dell'impianto e riutilizzata in un ciclo chiuso che permetterà di ridurre drasticamente lo sfruttamento di nuove risorse idriche.

La messa in servizio dell'intero progetto è prevista entro febbraio 2023.

Con questo importante investimento, Cogne Acciai Speciali vuole confermare, ed evidenziare in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il suo impegno, concreto, nell'implementazione di soluzioni efficienti ed ecocompatibili per aumentare la sostenibilità della propria produzione, verso le sfide future della green economy.