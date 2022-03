CRONACA |

EMERGENZA UCRAINA URGONO ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE E MEDICINALI

GIOVEDI MATTINA PARTE UN TIR DALLA PARROCCHIA DI SAINT MARTIN DE CORLEANS - AOSTA

Un tir partirà dalla parrocchia di Saint Martin de Corléans di Aosta giovedì mattina per la Romania o Moldavia (ancora da decidere). Servono ancora aiuti per di riempirlo ENTRO MERCOLEDÌ SERA.

Servono alimenti a lunga conservazione (pasta, riso e scatolame. NO VASETTI) • medicinali “da banco” e di “primo soccorso” in confezione integra e non scaduti (es.: tachipirina – aspirina - siringhe - garze – antidiarroici - fermenti lattici - farmaci per ustioni - antidolorifici - ecc.); • medicinali pediatrici in confezione integra e non scaduti. I VALDOSTANI DIMOSTRINO ANCORA UNA VOLTA GERNEROSITà E BUON CUORE

