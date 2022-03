San Giuseppe: curiosità e citazioni

Veronica Giacometti

La solennità di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e Patrono della Chiesa universale, si celebra il 19 marzo, giorno di grande gioia per i fedeli cattolici di tutto il mondo.

"Nei Vangeli, San Giuseppe appare come un uomo forte e coraggioso, laborioso, ma nella sua anima si percepisce una grande tenerezza, che non è la virtù dei deboli, ma piuttosto il contrario", ha detto Papa Francesco di San Giuseppe all'inizio del suo pontificato nel 2013.

E' forte il legame tra Papa Francesco e San Giuseppe. Al termine dell'ultima udienza del 2021, in Aula Paolo VI, Papa Francesco dona ai fedeli di tutto il mondo una nuova preghiera a San Giuseppe, uomo giusto e coraggioso. Questa è la preghiera: "San Giuseppe, tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire tu che sei stato costretto a fuggire per salvare la vita alle persone più care, proteggi tutti coloro che fuggono a causa della guerra, dell’odio, della fame. Sostienili nelle loro difficoltà, rafforzali nella speranza e fa’ che incontrino accoglienza e solidarietà. Guida i loro passi e apri i cuori di coloro che possono aiutarli. Amen.”

L'agenzia ACI Prensa mette nero su bianco alcuni fatti che pochi potrebbero conoscere su San Giuseppe.

Non ci sono parole di San Giuseppe nelle Sacre Scritture. Non c'è alcuna citazione di lui nei Vangeli. Piuttosto, era un servo silenzioso e umile di Dio e che svolgeva pienamente il suo ruolo.

La sua scomparsa dalla storia dei Vangeli non è spiegata nella Bibbia. È una figura importante nei racconti della Natività del Signore in Matteo e Luca, ed è incluso in passaggi che raccontano il tempo in cui Gesù fu perso all'età di 12 anni e trovato nel tempio. Ma questa è l'ultima volta che sentiamo parlare di lui. Maria appare più volte durante il ministero di Gesù, ma Giuseppe lascia senza lasciare traccia. Quindi cosa gli è successo? Diverse tradizioni spiegano questa differenza dicendo che Giuseppe morì intorno al 20° compleanno di Gesù.

La solennità di San Giuseppe ha due feste. Una è il 19 marzo e l'altra è la festa di San Giuseppe Lavoratore (Giornata Internazionale del Lavoro), il 1° maggio. È anche incluso nella festa della Sacra Famiglia (30 dicembre) ed è certamente parte della storia del Natale.

San Giuseppe è inoltre il patrono della Chiesa universale, della buona morte, delle famiglie, dei genitori, delle donne incinte, dei viaggiatori, degli immigrati, degli artigiani, degli ingegneri e dei lavoratori. È anche il santo patrono delle Americhe, Canada, Cina, Croazia, Messico, Corea, Austria, Belgio, Perù, Filippine e Vietnam.

Joseph Pronechen, scrittore cattolico e autore del libro Fruits of Fatima - Century of Signs and Wonders, ha ricordato al National Catholic Register alcune delle frasi con cui i Santi hanno espresso la loro devozione a San Giuseppe nel corso dei secoli.

San Bernardino da Siena. Il santo italiano era un predicatore e missionario francescano nato alla fine del XII secolo e le cui prediche servirono da modello per molti oratori nei secoli successivi. Una volta disse che "San Giuseppe era l'immagine vivente della sua Vergine Sposa; si assomigliavano come due perle".

San Pio da Pietralcina. Il frate cappuccino e sacerdote italiano, detto il Santo delle Stimmate, diceva: "San Giuseppe, con l'amore e la generosità con cui custodiva Gesù, custodirà così anche la tua anima, e come l'ha difesa da Erode, così difenderà la tua anima dal più feroce Erode: il diavolo! Tutto l'affetto che il Patriarca San Giuseppe ha per Gesù, lo ha per voi e vi aiuterà sempre con la sua sponsorizzazione. Egli vi libererà dalla persecuzione del malvagio e orgoglioso Erode, e non permetterà che il vostro cuore sia separato da Gesù".