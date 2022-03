Sabrina Campese è la nuova Responsabile di Donne Impresa di Coldiretti VdA

È Sabrina Campese – titolare dell’Azienda Agricola “Il frutteto” di Fénis – la nuova Responsabile Donne Impresa di Coldiretti Valle d’Aosta. Prende il posto di Elisa Urbano, di Armoland, eletta nel 2018, che ha lasciato per motivi personali la guida del Coordinamento Donne Impresa.

“Ringrazio Elisa Urbano che mi ha preceduto per l’impegno con cui ha contribuito a costruire un gruppo nuovo, dinamico e coeso con l’obiettivo di ritagliare per le donne di Coldiretti un ruolo da protagoniste nel panorama economico regionale. Il mio compito ora sarà quello di continuare ad offrire, in un momento particolarmente delicato per il settore agricolo, alle aziende al femminile e alla nostra organizzazione il massimo supporto e nuove opportunità di crescita” è il primo commento di Sabrina Campese da Responsabile Donne Impresa di Coldiretti Valle d’Aosta.

Le imprese al femminile rappresentano, nel mondo agricolo valdostano, oltre il 37% ed evidenziano una maggiore dinamicità e una più elevata diversificazione di attività rappresentando, sempre più, un punto di riferimento prezioso per il presente e il futuro dell’agricoltura in regione.