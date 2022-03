Alcuni motivi per concedersi al piacere dei sex toys: le ultime tendenze

Con l'aumento complessivo del nostro tempo libero, la sessualità è diventata sempre più importante nella vita quotidiana di una coppia. Quando due partner si capiscono e comunicano, non esitano a provare nuove esperienze come l'uso di toys erotici. L'introduzione di giocattoli sessuali nella vita di coppia può rendere il sesso molto più soddisfacente per tutte le persone coinvolte. Ne esistono di diversi tipi come dildo, masturbatori, stimolatori vaginali, bambole gonfiabili, anelli per il pene e molti altri. I giocattoli sessuali stanno diventando sempre più popolari. I motivi per utilizzarli sono tanti e vari. Gli utenti vogliono darsi piacere da soli, ottimizzare la loro libido o accendere la loro vita sessuale in coppia. Allora perché non comprare un sex toy? Tuttavia, non è facile sapere cosa comprare perché ci sono molti giocattoli erotici sul mercato. Tra dildo, palline di geisha, vibratori: non è facile fare la scelta. Tra le ultime tendenze possiamo segnalare i plug anali e gli strapon. Vediamo qui di seguito di che cosa si tratta.

A cosa serve un plug anale?

I plug anali sono dei sex toys di forma conica che servono principalmente come preparazione alla penetrazione anale più che oggetti di piacere. Una volta inseriti, rilassano gradualmente i muscoli intorno all'ano. La loro forma specifica agevola un inserimento facile e sicuro. Sia le donne che gli uomini possono usufruire dell’uso dei plug anali classici per godere delle piacevoli stimolazioni della penetrazione anale. I plug anali possono anche diventare complici dei vostri giochi sessuali e andare oltre il semplice stato di aiuto. Possono quindi essere utilizzati anche durante la penetrazione vaginale, simulando una doppia penetrazione per tutta la durata dell'atto. Ma il plug anale non viene utilizzato solo durante l'atto sessuale, può anche, come con le palline di geisha, essere usato quotidianamente, durante la sera, per stimolare con discrezione le pareti anali. I plug anali sono disponibile in diverse dimensioni, per sensazioni diverse.

Lo strapon, un accessorio erotico per andare fino in fondo