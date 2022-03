Aosta: Insediata la Consulta per le pari opportunità

S'è insediata la Consulta comunale per le pari opportunità e la non discriminazione del Comune di Aosta istituita dal Consiglio comunale lo scorso novembre: ne fanno parte l'assessora comunale alle Pari opportunità Clotilde Forcellati, il presidente della terza Commissione 'Servizi alla persona' Paolo Tripodi, i consiglieri di maggioranza Sara Burgay (Pcp), Luciano Boccazzi (Pcp) e Giuliana Rosset (Uv) e i consiglieri di minoranza Renato Favre (Fi), Sylvie Spirli (Lega) e Giovanni Girardini (Rinascimento Vda), insieme ai rappresentati di 14 realtà del mondo delle professioni e dell'associazionismo.



La Consulta tornerà a riunirsi il 23 marzo: "In quell'occasione - fa sapere il Comune in una nota - verranno esaminati i progetti che ciascuna delle realtà che la compongono sta preparando in modo da lavorare ad una programmazione annuale congiunta che tenga conto dell'attività e della visione di ciascuno".