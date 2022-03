Un atelier didattico ai piedi del Monte Bianco per studiare la rigenerazione urbana

Un atelier didattico per ripensare la Valdigne partendo da cinque edifici simbolo della vallata: per il terzo anno consecutivo torna ai piedi del Monte Bianco l'atelier 'Progettazione ecocompatibile dell'architettura' promosso da Fondazione Courmayeur Mont Blanc e dal dipartimento di architettura e design del Politecnico di Torino.



Domani 11 marzo una cinquantina di studenti del corso di laurea in architettura per la sostenibilità dell'Ateneo torinese saranno in Valle d'Aosta, per studiare, a fini didattici, dei percorsi di rigenerazione urbana per la vallata del Bianco, in accordo con le progettualità condivise con le amministrazioni locali. A guidarli, ci saranno i professori Roberto Dini, Francesca Thiebat, Valentina Serra e Valerio Lo Verso.



I partecipanti all'atelier visiteranno i cinque siti, che saranno protagonisti dei loro elaborati: si tratta del complesso Miramonti e del lascito Proment, entrambi a Courmayeur, dell'ex colonia estiva di La Salle, dell'ostello della gioventù di Arpy, a Morgex, del villaggio minerario in località Pera Carà, a La Thuile, ed infine della caserma Cordero Lanza di Montezemolo a Pré-Saint-Didier.



La settimana successiva, il 17 marzo, è previsto un incontro alla Fondazione Courmayeur con gli stakeholders e gli attori del territorio, in collegamento in modalità telematica con il Politecnico di Torino; l'atelier si chiuderà a giugno con l'esame finale e l'esposizione degli elaborati a Courmayeur.