Partono le iscrizioni alle manifestazioni estive dell’artigianato

Da domani sono aperte le iscrizioni alle manifestazioni estive dell'artigianato valdostano di tradizione organizzate dall'assessorato regionale allo Sviluppo economico: sono la 69^ Mostra-concorso dal 23 al 31 luglio, la 53^ edizione della Foire d'Été il 6 agosto ed il contestuale Atelier des métiers che inizierà il 4 e proseguirà fino al 7 agosto.



La Regione propone anche la seconda edizione dell'assegnazione di cinque premi-acquisto ad opere di artigianato di tradizione, della categoria scultura: "Anche per questa edizione - spiega l'assessorato in una nota - non è previsto l'invio a domicilio dei moduli per la presentazione delle adesioni".



Sono invitati a partecipare i produttori di oggetti di artigianato dei settori tradizionale, equiparato e non tradizionale; l'iscrizione scade il 29 aprile; i moduli d'iscrizione e i temi della Mostra-concorso si trovano sul sito www.regione.vda.it nella sezione artigianato.