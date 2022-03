Ancora tanto lavoro per raggiungere intesa sindacale vigilanza privata

Negli incontri precedenti, le Associazioni Datoriali si erano riservate una verifica al proprio interno circa la fattibilità del percorso negoziale, viste le ampie distanze con la posizione tenuta unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali.

"Nello specifico - spiega Raffaele Statti della UilTucs VdA - le Associazioni datoriali hanno dichiarato la volontà di riconoscere un aumento salariale, calcolato sull’attuale 4° livello delle Guardie Giurate, di Euro 90,00 distribuito nell’arco della vigenza di 4 anni e Euro 100,00 per i Servizi Fiduciari e una disponibilità di “ una tantum” di, Euro 350,00 valevole solo per il personale della Vigilanza Privata che costituisce un’apertura rispetto alle posizioni precedentemente espresse, ma da erogare in Welfare".

Per i sindacati, però, "tale impostazione, al di là dell'importo, è positiva considerata la posizione del Sindacato volto a calibrare l’impianto di classificazione unica tra vigilanza Privata e Servizi Fiduciari".

Questa apertura rappresenta un primo passo di avvicinamento dell’impianto contrattuale, ma dal punto di vista economico e della durata del CCNL (quasi cinque anni) le Organizzazioni sindacali ritengono inaccettabile l’insufficienza salariale proposta che non tiene conto del recupero del differenziale relativo al salario.

"La complessa discussione, che ha registrato profonde distanze tra le Parti - rimarca Statti - ha prodotto l’impegno delle controparti ad effettuare un ulteriore supplemento di verifica al proprio interno con la volontà di proseguire il percorso negoziale il 18 e 21 marzo".