Tornano le violette per la Festa della donna in cinque piazze valdostane

Cinque piazze valdostane si tingono di viola per la Festa della donna: tornano infatti le violette dell’associazione V.I.O.L.A. durante l’iniziativa 'Scusami mimosa ma la VIOLA è un’altra cosa', un momento di condivisione e raccolta fondi per finanziare le attività dedicate alle donne con patologie oncologiche.

CONTINUA DOPO FOTO





Chi volesse sostenere V.I.O.L.A. può trovare lo stand delle volontarie in piazza Chanoux ad Aosta il 4 e 5 marzo dalle 9 alle 17.30, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent il 5 marzo dalle 9 alle 17, davanti alla chiesa di Brusson il 5 marzo alle 18.30 e il 6 alle 10, in Place Severin Chillod ad Aymavilles il 6 marzo dalle 9 alle 14 ed infine in piazza Europa a Verrès il 7 marzo dalle 8 alle 12.



Sempre in occasione della Festa della donna, l’8 marzo VIOLA sarà protagonista dell’evento 'Donne lavoro salute. Voci dal mondo della sanità, del terzo settore e della cultura' organizzato dal Servizio per le dipendenze patologiche dell’Ausl Vda anche in collaborazione con l’Associazione culturale Frame Division; uno spazio di visibilità e parola attraverso la lettura di testimonianze e brani di testi letterari in programma alle 17 in piazza Chanoux.