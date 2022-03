Attivato un canale Telegram per la sanità pubblica

E' attivo da oggi 3 marzo il canale pubblico Telegram 'Vda salute santé et naître en Vallée d'Aoste' ideato dalla Regione VdA per aggiornare in tempo reale i cittadini sulle attività dell'assessorato e dell'azienda Usl: ad annunciarlo è stato l'assessore regionale Roberto Barmasse durante la conferenza stampa d'aggiornamento della situazione epidemiologica e vaccinale nella regione.



E' un canale unidirezionale utile per poter mantenere costantemente aggiornati i cittadini sulle attività dell'assessorato in collaborazione con l'azienda Usl direttamente sul loro cellulare. Un'idea che nasce dalla considerazione che i social hanno avuto una grande importanza sul fronte della comunicazione sia durante la pandemia sia sul fronte dell'interesse delle persone che accedono a queste piattaforme, circa l'80% degli utenti fa delle ricerche che riguardano la salute.