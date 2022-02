Oltre trenta partecipanti si contenderanno titoli e medaglie del Trio Contest

Le recenti performance dello studente Matteo Cignetti hanno generato entusiasmo e sono state fonte di stimoli per i giovani: c'è l’esigenza di creare occasioni che possano favorire maggiormente l’estro e la fantasia degli allievi. Nasce così il Trio Contest, tre competizioni che avranno luogo il 25 febbraio; più di trenta partecipanti si contenderanno titoli e medaglie nell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste - sede di Rue de la Gare.



Le competizioni sono così suddivise:



▪ Selezione Team Juniores, dedicata ai giovani studenti che desiderano entrare a far parte del nuovo team Juniores della Valle d’Aosta;



▪ Trofeo Regionale Miglior Allievo Istituti Alberghieri, giunto alla 4° edizione ed intitolato a “F. Faccio”, durante la quale undici studenti selezionati gareggeranno con l’obiettivo di partecipare al Campionato Nazionale Miglior Allievo che si terrà a Rimini il 27 marzo 2022;



▪ 2° Concorso Miglior professionista Lady Chef che vedrà quattro partecipanti, due ex allieve e due professioniste. La vincitrice rappresenterà la Valle d’Aosta a Rimini durante la finale che si terrà il 27 marzo 2022.



Con queste iniziative il binomio scuola/associazione conferma ancora una volta la forte attenzione rivolta alle nuove generazioni. Sono le nuove leve, infatti, a custodire, promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico della nostra regione. Il concorso si svolgerà a partire dalle 8.30 alle 15; la premiazione, condotta da Paola Borgnino, giornalista e speaker radiofonica di Radio proposta In Blu, avrà luogo alle 16 circa. Si potrà assistere alle fasi del concorso e alla premiazione tramite la piattaforma Google Meet al seguente indirizzo https://meet.google.com/dbg-wbfs-gip.