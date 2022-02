È in arrivo l’equiparazione pensionistica di vigili del fuoco e forestali valdostani

Il tema legato all'equiparazione previdenziale dei vigili del fuoco e dei forestali valdostani ai Corpi nazionali torna a farsi sentire ed il presidente regionale Erik Lavevaz dichiara in proposito che "stiamo lavorando tutti per arrivare a questo risultato quanto prima" rispetto a chi chiede notizie sullo stato dell'arte in proposito.



Per quanto riguarda i vigili del fuoco l'equiparazione "è più semplice - aggiunge Lavevaz - perché esiste una contropartita nazionale, cioè il Corpo nazionale con delle tabelle stipendiali e previdenziali molto chiare. Per avere un costo effettivo e preciso di quello che l'operazione sarà sulle casse regionali dobbiamo ricostruire tutte le carriere lavorative dei singoli".



Il discorso riguarda anche i forestali anche se per loro la questione è più complessa dal momento che non esiste un rispettivo Corpo nazionale poiché migrato sotto l'ala dell'Arma dei carabinieri che "presenta aspetti contrattuali e previdenziali differenti, - precisa Lavevaz - anche in questo caso si sta lavorando per arrivare ad una norma di attuazione; oltre agli aspetti previdenziali c'è una serie di aspetti organizzativi da risolvere come la collocazione dei corpi all'interno dell'amministrazione regionale".