Prosegue il programma di cardiologia interventistica coronarica all’ospedale Parini

Continua il programma d'interventistica coronarica con l'ausilio dell’assistenza circolatoria mediante pompa intracardiaca Impella nel reparto cardiologia diretto da Paolo Scacciatella dell’ospedale Parini di Aosta.



A febbraio è stato eseguito un intervento salvavita di rivascolarizzazione coronarica non chirurgica senza anestesia generale mediante angioplastica ad alta complessità in un paziente valdostano di 81 anni affetto da coronaropatia plurivasale, condizionante un'estesa ischemia cardiaca ed una disfunzione della capacità di contrazione del cuore.



L’intervento eseguito da Francesco Pisano insieme a Scacciatella, coadiuvati da Alessandro Bernardi e dal personale tecnico-infermieristico del dipartimento di diagnostica ha avuto successo: “Il paziente – spiega Scacciatella - era affetto da una coronaropatia estremamente complessa con interessamento di tutte e tre le coronarie principali e del tronco comune"



"Il rischio di un intervento di cardiochirurgia tradizionale di bypass - aggiunge Scaccaiatella - sarebbe stato elevatissimo per l’età, la disfunzione del muscolo cardiaco e le comorbidità del paziente, pertanto l’equipe di cardiologia ha messo in atto una strategia che permettesse il trattamento della complessa patologia coronarica con supporto emodinamico completo mediante approccio mini-invasivo e senza anestesia generale”.



“Il programma di assistenza ventricolare presso la Cardiologia del nostro Ospedale è iniziato un anno fa – dice il direttore amministrativo dell’Azienda Usl Guido Giardini – e sono già stati eseguiti cinque interventi salvavita analoghi, tutti con successo completo. Questa tipologia d'interventi a livello nazionale viene offerta solo nei migliori centri di riferimento regionale per la cardiologia interventistica: la nostra attività si pone nell’ottica del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti”.