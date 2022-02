Trovato l’accordo tra Usl VdA e sindacati che prevede incentivi ai tecnici

L'Usl della Valle d'Aosta e i sindacati del settore hanno trovato l'accordo per un nuovo regolamento che prevede incentivi per i dipendenti con funzioni tecniche dell'azienda sanitaria: l'accordo introduce, tra le novità, la figura del direttore operativo per "riconoscere dal punto di vista economico e professionale l'attività svolta dagli operatori sanitari e tecnici nella complessa gestione dei contratti per la fornitura di beni, servizi e lavori in ambito sanitario" si legge in una nota dell'Usl.



L'azienda spiega che "si tratta di un ulteriore accordo sindacale che si aggiunge ai precedenti, finalizzati all'incentivazione delle attività svolte dal personale del comparto dell'azienda durante questi anni emergenziali". Tra questi l'Usl cita l'indennità covid per il personale coinvolto nell'emergenza, i progetti obiettivi per le vaccinazioni e la gestione dell'emergenza, la contrattazione integrativa aziendale per passaggi da D a D Senior, la revisione del regolamento per la libera professione in favore dell'azienda estendendo la platea degli aventi diritto.



L'azienda sanitaria aostana conclude ricordando che a breve troverà attuazione quanto approvato dal Consiglio regionale per incentivare le nuove assunzioni di personale in Valle e per mantenere il personale in azienda: "Sono in corso di definizione - spiega la nota - le modalità per l'erogazione dell'indennità integrativa mensile valdostana a favore della dirigenza medica e del personale infermieristico dell'azienda Usl della Valle d'Aosta attuazione della legge regionale di stabilità per il triennio 2022-2024".