Stanziati quasi 4,8 mln per sistemazione torrenti Donnas e Pollein

Le opere sulla Dora Baltea, nel comune di Donnas, consistono nel rifacimento dell’argine nella destra orografica, a valle del ponte della strada comunale per Clapey, e nella realizzazione di una sopraelevazione, atte a ridurre la vulnerabilità in caso di inondazione delle aree delle frazioni Clapey, Rosier e Mamy e delle case sparse ubicate, in destra idrografica, a valle del viadotto dell’Autostrada A5 Torino-Aosta, per un importo di 3.400.000 di euro.

L’intervento sul torrente Val-Moudzou, nel comune di Pollein, prevede la realizzazione di una briglia filtrante con bacino di raccolta dei detriti a monte della zona abitata, con adeguamento delle sezioni di deflusso del corso d’acqua per la sicurezza delle abitazioni e della viabilità comunale in località Petit-Pollein, per un importo complessivo di 1.340.308 di euro.

Gli interventi sono previsti nel Piano regionale di gestione Rischio Alluvioni, introdotto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE, che per ogni distretto idrografico dirige e organizza l’azione sulle aree a rischio più significativo e definisce gli obiettivi di sicurezza.

“Abbiamo messo la tutela e lo sviluppo del nostro territorio al centro della nostra azione politica- sottolinea l’Assessore Carlo Marzi - l’aumento del rischio idraulico impegna continuamente le strutture del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche nella programmazione di interventi necessari e nel contempo onerosi. Gli interventi sulla Dora Baltea nel comune di Donnas serviranno a proteggere abitazioni a valle del viadotto dell’Autostrada A5 Torino-Aosta, e sommano a 3,4 milioni di euro. Le opere sul Val-Modzou aumentano la sicurezza delle abitazioni e della viabilità comunale in località Petit-Pollein, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro”.

“Sempre in quei territori - ricorda l’Assessore Marzi - abbiamo da poco approvato il progetto per ridurre il rischio sul torrente Comboé per un importo lavori di circa 787.000 euro. Nello scorso dicembre, insieme all'Amministrazione di Ollomont, abbiamo concordato un intervento risolutivo nei torrenti Berruard e Buthier, per circa 8 milioni di euro e tramite Intesa con il comune di Ayas abbiamo programmato la sistemazione idraulica del torrente Evançon per oltre 6 milioni di euro. Nello scorso mese di ottobre sono state completate le programmazioni sui torrenti Urthier e Grand'Eyvia nel comune di Cogne, che vedono nei tratti ricompresi tra le località Lillaz e Pont de Laval lavori per complessivi 800.000 euro”.

“A questi si sommano - prosegue l’Assessore - gli interventi nei comuni pesantemente interessati dai danni dell’alluvione dell’ottobre del 2020, di riduzione del rischio idrogeologico sui centri abitati e il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture, nei Comuni di Cogne, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset”.

“I prossimi interventi ritenuti prioritari - anticipa l’Assessore Marzi - saranno la sistemazione idraulica del torrente Ayasse in località Parié e capoluogo in comune di Champorcher e la sistemazione idraulica sul torrente Lys in località Pont Sec Inferiore, nel comune di Gressoney-Saint-Jean”.

“I cambiamenti climatici in atto - conclude l’Assessore - impongono di programmare interventi a protezione degli insediamenti umani per salvaguardare il presidio dei nostri territori di montagna, in quanto è all'umanità che spetta saper adattarsi alle nuove condizioni ambientali”.