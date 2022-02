Decesso del diacono permanente Dino Cheille

Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2022, presso l’Ospedale Mauriziano di

Torino dove era ricoverato da alcuni giorni, il Signore ha chiamato a Sé il diacono

permanente della Diocesi di Aosta Edoardo CHEILLE.

Era nato a Châtillon il 28 gennaio 1945 e ordinato diacono permanente per la

Diocesi di Aosta da Mons. Ovidio Lari il 27 ottobre 1991. Fino a quando la salute

glielo ha permesso, ha esercitato il suo ministero presso la Parrocchia di San Pietro in

Châtillon, occupandosi in modo particolare della Caritas parrocchiale.

Il Santo rosario sarà recitato nella Chiesa parrocchiale di Châtillon oggi

lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 20.00.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Vescovo, sarà celebrata

nella Chiesa parrocchiale di Châtillon martedì 15 febbraio 2022 alle ore 14.30.