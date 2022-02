Il presidente Lavevaz consegna la Medaglia d’onore ai famigliari di Angelo Pilotto

In una cerimonia che ha avuto oggi nella sala della Giunta regionale ad Aosta il presidente regionale Erik Lavevaz ha consegnato la Medaglia d’onore ai famigliari di Angelo Pilotto: il riconoscimento è concesso ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale; hanno ritirato la medaglia le nipoti Jeanne e Marzia Pilotto.



Pilotto è nato a Brendola (Vicenza) il 21 ottobre 1923. Arruolato il 10 gennaio 1943 nel 4° Reggimento Alpini – Battaglione Aosta, dopo un breve periodo d'addestramento, nel mese di aprile 1943, viene destinato in Croazia dove raggiunge il Battaglione Alpini Aosta che in quel momento è impegnato in azioni di controguerriglia nella zona di Prijepolje.



Viene fatto prigioniero a Danilovgrad in Montenegro il 10 settembre 1943 e deportato in Germania nel campo di concentramento di Meppen il 28 ottobre 1943; il 5 novembre 1943 viene trasferito a Düsseldorf dov'è impiegato quale manovale nell’edificazione di fortificazioni campali. Il 9 marzo 1945 viene liberato da reparti americani.