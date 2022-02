Anche la Valle d’Aosta si è colorata di verde Confesercenti

Nei giorni scorsi è nata con una proprio struttura organizzativa Confesercenti VdA; al timone due importanti imprenditori dell'alta valle: Alberto Bagnasco titolare dell’omonima Focacceria di Morgex, presidente; e Paolo Grosso ristoratore di Courmayeur, vice presidente.

Obiettivo della neo nata associazione è essere un punto di riferimento per le imprese su tutto il territorio regionale. Nella sostanza Confesercenti VdA vuole rappresentare il mondo delle PMI che, con il loro dinamismo, danno un contributo ineguagliato al Pil e all’occupazione della Valle

Nella sostanza il direttivo e l’associazione tutta vuole contribuire alla crescita delle imprese, dell’economia e allo sviluppo della democrazia, attraverso la collaborazione con le istituzioni, con le organizzazioni sociali, economiche, culturali ed umanitarie.Su questi obiettivi, la Confesercenti Vda promuoverà a breve proposte su cui coinvolge le Istituzioni e le forze sociali valdostane.

Confesercenti, la cui sede principale è ad Aosta in Via Pres Fossees 5, è impegnata in prima linea anche nel sostegno dell’imprenditorialità giovanile e femminile, con due coordinamenti nazionali.

Fondata a Roma nel 1971, la Confesercenti è una delle principali associazioni imprenditoriali del Paese. Rappresenta più di 350mila PMI del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’industria, capaci di dare occupazione ad oltre 1.000.000 di persone, riunite in oltre 70 federazioni di categoria. Con oltre 5mila addetti, 120 sedi provinciali, 2 regionali e oltre 1000 territoriali.