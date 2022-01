Nasce AssoTerziario Confesercenti

Nasce AssoTerziario, il coordinamento delle Federazioni degli operatori della distribuzione e dei servizi operanti in Confesercenti. La presidenza di AssoTerziario è stata affidata a Nico Gronchi, Vice Presidente vicario di Confesercenti nazionale.

“Con AssoTerziario – spiega Gronchi – Confesercenti intende rafforzare i presidi di politica attiva e di tutela delle aziende afferenti al Terziario, che vale i tre quarti del Pil del nostro Paese, fornendo loro una visione di largo respiro e una strumentazione sui temi orizzontali della competizione e della concorrenza, delle nuove sfide del mercato, delle nuove frontiere del fare impresa: dall’ibridazione on/off line alla rigenerazione urbana, dalla doppia transizione digitale ed energetica alla sostenibilità e allo sviluppo della green economy, dall’economia circolare al microcredito. Pilastri questi sui quali si concentrerà tutto il lavoro di AssoTerziario nel 2022”.

La mission di AssoTerziario è fare sintesi della enorme mole di lavoro e proposte avanzate dalle imprese delle singole categorie e veicolarle in un progetto unitario di progresso economico, attraverso una complessiva strategia politica di rilancio, per sviluppare l’attività delle imprese del settore, l’occupazione degli addetti e l’economia con la valorizzazione degli asset e dei servizi, in una prospettiva di crescita e di innovazione dell’offerta.