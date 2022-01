VOCI DA TEREZIN: ILSE WEBER

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi e con il Liceo classico, artistico e musicale di Aosta, propone un evento online per ricordare la figura della poetessa e compositrice Ilse Weber, autrice di letteratura per bambini e di programmi radiofonici, che fu internata a Terezin e morì ad Auschwitz.

La realtà del ghetto di Terezin – dove si sviluppò attività musicale grazie all'elevato numero di artisti internati nel campo – farà da sfondo al racconto della toccante testimonianza lasciataci dalle poesie e dai canti di Ilse Weber. A dare voce a chi non c’è più saranno le allieve della classe di canto del Liceo musicale, preparate e accompagnate alla tastiera dalla prof.ssa Sandra Balducci: Ella Olivieri, Asia Paolone, Martina Pirozzolo. I brani intercaleranno la rievocazione della vicenda di Ilse Weber, curata da Liliana Balestra.

In un intreccio di parole e musica, rivivrà il messaggio profondamente umano di chi ha saputo conservare dolcezza e altruismo, nonostante la tragica e terribile condizione del campo di concentramento.

L’evento registrato - che si inserisce nel programma degli eventi organizzati in occasione del Giorno della Memoria 2022- sarà disponibile sul canale YouTube dei Forum Musicali della Biblioteca regionale di Aosta, raggiungibile attraverso il portale del Sistema Bibliotecario Valdostano https://biblio.regione.vda.it/ , a partire da sabato 29 gennaio 2022 alle ore 17.