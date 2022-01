Pochi incentivi per l’acquisto di auto tra le novità della legge di bilancio

Anno nuovo, incentivi auto nuovi? Ben pochi, difatti l'inizio del 2022 porta con sé una nuova legge di bilancio che non lascia molto contenti tutti quegli automobilisti italiani che attendevano interventi governativi per favorire l'acquisto di un veicolo più recente e meno inquinante.



In particolare sono fortemente penalizzati gli acquisti di auto elettriche, ibride, plug-in ed Euro 6 di nuova generazione, mentre sono previste agevolazioni per le concessionarie automobilistiche e una proroga dei termini per usufruire dell'incentivo al retrofit elettrico.



Incentivi colonnine elettriche: la legge di bilancio ha prorogato fino al 2024 il bonus con un incentivo pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di colonnine e infrastrutture di ricarica per auto elettriche. L'80% dei fondi è destinato agli interventi delle imprese, con valore complessivo inferiore a 375 mila euro, mentre alle installazioni richiedenti cifre superiori è destinato il 10%. Per le persone fisiche, invece, i fondi a disposizione sono pari a 9 milioni di euro.



Il bonus fiscale per l'installazione di motori elettrici: altra misura confermata, e prorogata fino al 31 dicembre 2022, è quella relativa al retrofit. Con questo termine si intende l'installazione di un motore elettrico al posto di uno termico. Il bonus fiscale previsto è pari al 60% per una spesa massima ammissibile di 3.500 euro. Inoltre è previsto anche un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al Pubblico registro automobilistico, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.