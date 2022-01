Inps migliora servizio in bassa valle

Il progetto si inserisce all’interno di un piano di riassetto territoriale dell’Istituto che, attraverso la collaborazione tra enti diversi, si pone l’obbiettivo di rafforzare il presidio del territorio collocandosi più vicino ai cittadini, e garantendo la sua presenza anche nei territori più distanti dalla Sede provinciale di Aosta.

I due Punti saranno gestiti direttamente dall’Inps; l’attivazione dei Punti, i giorni e gli orari di apertura e le modalità di accesso nel rispetto della normativa Covid-19, saranno pubblicati con successiva comunicazione.

In generale, i due Punti Inps offriranno assistenza ed ascolto a tutti i cittadini che necessitano di informazioni sui servizi dell’Istituto o dettagli sulla propria situazione pensionistica-previdenziale.

In particolare, rilasceranno i servizi di prima accoglienza e di più immediata erogazione come la stampa della certificazione Unica, del proprio estratto conto o dei cedolini di pensione. Nel caso di richieste più specialistiche e consulenziali, se non soddisfatte presso il Punto, saranno convogliate presso la Sede regionale Inps di Aosta con successivo ricontatto telefonico dell’utenza.

l Protocollo sarà siglato nell’incontro che si terrà presso la sede del CELVA in Piazza Narbonne, 16 ad Aosta, il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 11:30.