SANTA MESSA AL PLAN CHECROUIT DI RINGRAZIAMENTO E IN ONORE DELLA BEATA VERGINE MARIA

Così come il 15 agosto è viva in tutti gli alpinisti ed i montanari la tradizione di celebrare la Madonna delle Nevi, quest’anno, in pieno inverno sarà celebrata la Beata Vergine Maria per ringraziarla, per onorarla e per chiedere protezione contro la pandemia.

Così sabato 22 gennaio alle ore 9 albergatori, ristoratori, operatori, maestri di sci, guide alpine, forze dell’ordine, dipendenti delle funivie, noleggiatori e quanti vivono grazie alla montagna si daranno appuntamento a Courmayeur, nei pressi della scuola maestri di sci al Plan Chécrouit.