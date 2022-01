Buone notizie per le lavoratrici autonome

A partire dal 2022 l’indennità di maternità sarà riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità. Attualmente, per queste lavoratrici l’indennità è riconosciuta per due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi, oppure 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia per i bimbi adottati o in affido

Chi riguarda

La misura riguarda nello specifico: le lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie; le lavoratrici autonome; le imprenditrici agricole; le libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza Tutte devono avere dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro.

Meno contributi per tutto il 2022

La manovra istituisce anche un incentivo per le neomamme lavoratrici dipendenti, in modo da favorire il loro rientro sul posto di lavoro. In via sperimentale, per il 2022 viene riconosciuto loro un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore del 50%.

Il beneficio ha una durata massima di un anno.