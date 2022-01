Quattro ore di sciopero per il trasporto pubblico locale il 14 gennaio

Le segreterie regionali dei trasporti della Valle d’Aosta, Filt Cgil, Fit Cisl, Savt Trasp e Uil Trasp, aderiscono allo sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale indetto dalle Federazioni nazionali per venerdì 14 gennaio a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto.



A fronte di un atteggiamento provocatorio e pregiudiziale delle associazioni datoriali, si rivendica il diritto al rinnovo del contratto ed il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali di una categoria che da sempre, responsabilmente e in qualsiasi condizione, svolge un servizio pubblico essenziale, garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini.



Di seguito le indicazioni e le modalità per la Valle d'Aosta: personale viaggiante/biglietterie 4 ore con modalità dalle ore 8 alle ore 12; restante personale ultime quattro ore del turno.