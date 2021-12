Domani venerdì 24 dicembre saint Dauphin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Il tuo zelo non sia amaro, non sia puntiglioso; ma sia libero da ogni difetto; sia dolce, benigno, grazioso, pacifico e sollevante. Ah, chi non vede, mia buona figliuola, il caro piccolo Bambino di Betlemme, all'avvento del quale ci andiamo preparando, chi non vede, dico, essere il suo amore per le anime incomparabile? Egli viene per morire al fine di salvare, ed è sì umile, sì dolce e sì amabile. (San Pio di Pietralcina)

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 24 dicembre

Cattedrale - ore 22.00

Natale del Signore - S. Messa della Notte

Sabato 25 dicembre

Cattedrale - ore 10.30

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Vespri di Natale

Domenica 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

S. Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Cattedrale - ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Martedì 28 dicembre

Vescovado - ore 9.30

Riunione con i referenti percorso sinodale

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 19.30

Riunione della Segreteria dell'Assemblea diocesana

Mercoledì 29 dicembre

Priorato di Saint-Pierre- ore 9.30

Riunione del Collegio dei Consultori

Giovedì 30 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

Le Messager Valdotain ricorda saint Dauphin

La Chiesa ricorda San Bonifacio

San Bonifacio è il settimo vescovo di Saint-Paul-Trois-Châteaux vissuto tra i sec. IV e V. Nella cronotassi della diocesi, figura dopo San Paolo, vescovo nel 372 e morto intorno al 412 e prima di Sant’Amato. La diocesi la cui sede vescovile era la città di Saint-Paul-Trois-Châteaux. nell'attuale dipartimento della Drôme, dove fungeva da cattedrale la chiesa di Nostra Signora Assunta e San Paolo, venne soppressa nel 1801. L'antica città romana di Augusta Tricastinorum poi Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Divenne sede di una diocesi della provincia romana della Gallia Viennense verso il IV secolo, il cui primo vescovo storicamente documentato è Fiorenzo, che partecipò al concilio di Epaon del 517. Secondo il Duchesne avrebbe governato la diocesi tra la fine del V e l’inizio del VI secolo. San Bonifacio era commemorato con Sulpizio e Castorino nel giorno 24 dicembre. Nella diocesi di Saint-Paul-Trois-Châteaux san Bonifacio era ricordato e festeggiato con San Sulpizio e Castorino nel giorno 24 dicembre.

Il sole sorge alle ore 8,06 e tramonta alle ore 16,37